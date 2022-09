La rivincita di Giuseppe Conte. Movimento 5 Stelle primo partito al Sud e in Calabria

COSENZA – Dopo il crollo alle Europee del 2019, quello ancora più roboante alle Regionali, le lacerazioni interne e la scissione con Di Maio, dopo aver fatto cadere il Governo Draghi, in molto lo davano per finito. E invece l’ex premier Giuseppe Conte da buon avvocato si è rimboccato le maniche e dopo aver ricevuto la benedizione di Grillo e il via libera degli iscritti M5s al cosiddetto “listino”, la lista di 17 nomi proposta del presidente M5s, ha ripreso un movimento sull’orlo del baratro e almeno al Sud Italiano lo ha trascinato fino a farlo diventare il primo partito, con una percentuale di voti non dissimile (in alcun casi superiore) a quella ottenuta nel 2018, quando fu il più votato in tutta Italia. Di più: in Campania ottiene più voti della colazione di centrodestra con il candidato al collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta (ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa) che con il 41% straccia addirittura Di Maio in quello che doveva essere un collegio di ferro e che resta fuori dal parlamento.

Le urne lo collocano al terzo posto assoluto con una percentuale attorno al 16,7% dopo Fratelli D’Italia e a soli 4 punti percentuale dal Partito Democratico, superando anche la Lega cannibalizzata dal partito della Meloni. Non solo reddito di cittadinanza (che avrà sicuramente avuto il suo peso nella scelta sulla scheda elettorale) ma Conte ha saputo proporsi come forza alternativa al sistema e alle forze riformiste. Ha saputo dire no alla colazione con il Partito Democratico di Letta ed ha tirato dritto per la sua strada. Nel suo programma di governo ha portato molto di lavoro ed equità sociale: dal salario minimo a 9 euro lordi l’ora, alla lotta a quelli che ha definito ‘contratti pirata’. Dalla riduzione delle tipologie contrattuali al ripristino del meccanismo delle causali previsto dal decreto Dignità. Ed ancora stop stage e tirocini gratuiti, stabilendo un compenso minimo, taglio totale dell’Irap per tutte le aziende e taglio del cuneo fiscale sia dal lato dei lavoratori sia da quello delle imprese. Sul fronte europeo la richiesta dell’ex Premier è quella di un Energy Recovery Fund alimentato da debito comune, per acquisti e stoccaggi comuni. E poi lui, il reddito di cittadinanza, difeso allo strenuo da chi lo vuole abolire attaccando Salvini e Meloni “Hanno lasciato i soldi sul tavolo. C’è un attacco ideologico e politico. Quelli che oggi fanno la guerra ai poveri sono, guarda caso, politici di lungo corso, che guadagnano 500 euro al giorno” ribadendo che le “truffe sul Reddito di cittadinanza sono meno dell’1% e bisogna pensare all’altro 99 che ne ha bisogno perchè la maggior parte delle persone lo utilizza per integrare paghe da fame – ha spiegato l’ex premier – ormai non c’è più la difficoltà di arrivare a fine mese, ma a metà mese”.