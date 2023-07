Trebisacce, auto elettrica si mette in moto da sola e finisce tra i bagnanti

TREBISACCE (CS) – Poteva avere conseguenze più gravi quanto accaduto domenica in spiaggia a Trebisacce dove un’auto, una Hyundai elettrica, per cause in corso d’accertamento, si sarebbe messa in moto da sola ed avrebbe iniziato a camminare finendo sulla spiaggia, tra i bagnanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il proprietario aveva parcheggiato la vettura quando questa, improvvisamente, ha iniziato a muoversi dirigendosi proprio in spiaggia. Percorsi pochi metri si è poi fermata prima del bagnasciuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche i vigili del fuoco per recuperare la vettura e mettere in sicurezza l’area.