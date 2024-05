Ennesimo raid vandalico al liceo, il ‘Palma’ di Corigliano non si ferma: «avanti con forza»

CORIGLIANO ROSSANO (CS)- “Alla luce dell’ennesimo atto vandalico perpetrato ai danni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Palma” di Corigliano-Rossano, la comunità scolastica esprime sgomento e costernazione”. Risponde così, attraverso una nota, la scuola che questa notte ha subito un atto vandalico per cui è stata costretta alla chiusura. “Si tratta di un gesto inqualificabile che rappresenta una ferita inferta non solo al “Palma” e a tutti coloro che quotidianamente vi operano, ma anche un affronto all’intera comunità cittadina oltre che all’intera Istituzione Scuola, sempre più bersaglio negli ultimi tempi di gesti deprecabili.

Esprimendo massima fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, – prosegue la nota della scuola – la Dirigenza, lo staff e il personale tutto ritengono doveroso reagire con forza e andare avanti senza cedere allo sconforto. Il “Palma” non si ferma. L’intera squadra, con a capo il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico, si sta adoperando per ripristinare la normalità e creare le condizioni affinché le attività possano riprendere al più presto. A conferma di ciò, nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio, il previsto incontro finale con i circa 170 docenti neoassunti dell’ambito di competenza, si svolgerà regolarmente nella palestra dell’Istituto. La comunità educativa del “Palma” è unita e solidale nel testimoniare che la cultura e l’istruzione sono più forti di qualsiasi atto di violenza e ringrazia per i tanti messaggi di solidarietà pervenuti”.