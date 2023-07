Dramma nel Cosentino, scontro mortale tra auto e moto: perde la vita un 27enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dramma a Corigliano Scalo perde la vita un giovane centauro del posto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi quando si sono scontrate violentemente un’auto e una moto. Ad avere la peggio Carlo Laudone di 27anni, giovane molto conosciuto del luogo.

La tragedia si è consumata in via Fontanella nei pressi della Chiesa dell’Immacolata. Nel dettaglio ad impattare è stata una fiat Punto. Il giovane centauro si è schiantato contro un palo della segnaletica verticale. Indossava il casco ma l’impatto è stato troppo violento per salvargli la vita. Ferita la conducente dell’auto. Rimangono ancora ignote le circostanze che avrebbero portato all’incidente

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha attivato anche l’elisoccorso che è arrivato in città atterrando in piazza Salotto. Il ragazzo è stato subito stabilizzato ma è deceduto proprio quando i sanitari stavano per caricarlo sul velivolo. La Polizia municipale di Corigliano-Rossano dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.