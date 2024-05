Apre il nuovo pronto soccorso di Cariati. Occhiuto: «accolto appello di Waters» – VIDEO

CARIATI (CS) – Apre oggi il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Cariati, in provincia di Cosenza. L’annuncio viene fatto tramite un video sui social dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Il presidente ricorda Roger Waters, ex bassista e cantante dei Pink Floyd e fervido sostenitore della causa per riaprire il nosocomio di Cariati. “Ve lo ricordate Waters? mi inviata a riaprire l’ospedale di Cariati e in effetti l’ho riaperto subito e l’ho messo nella rete ospedaliera. Oggi però voglio dedicare a lui ma sopratutto a voi queste immagini, il bellissimo e nuovo pronto soccorso di Cariati, chiaramente la musica è dei Pink Floyd”, conclude il presidente della Regione, mostrando il video.

