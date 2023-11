Le immagini di Tropea sui tram di Nizza con la cipolla rossa e la ‘Nduja

TROPEA (VV) – Fino a venerdì 17 novembre l’immagine di Tropea, con le sue produzioni agroalimentari identitarie ed iconiche come la Cipolla rossa e la ‘Nduja, ingredienti utilizzati ed apprezzati nelle cucine di tutto il mondo, viaggeranno sui tram di Nizza.

“Non conosce sosta ma si alimenta anzi con nuove iniziative – afferma il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì – la promozione del territorio e della Calabria oltre i confini regionali e nazionali. L’obiettivo era e resta quello di continuare ad arrivare ad una platea sempre più ampia di viaggiatori medio-alto attraverso una narrazione che faccia riconoscere Tropea come destinazione esperenziale ed attrattiva 365 giorni l’anno e non solo o come meta estiva e balneare”.

La promozione in Costa Azzurra, dedicata alle destinazioni aderenti al progetto 10 Comuni promossa dalla Camera di Commercio italiana a Nizza, segue quella del 2022 realizzatasi in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica. La cartolina del Principato si muoverà a Nizza, importante scalo intercontinentale, secondo in Francia solo a quello d Parigi, per oltre due settimane sulla frequentatissima e strategica Linea 1, lungo un percorso di 9,2 km, con prima partenza da Henri Sappia alle ore 4:25 ed ultima da Hôpital Pasteur, alle ore 1:35. I tram si spostano ad una frequenza media di 4 minuti per 21 ore al giorno, passando dal centro della città da Avenue Jean Médecin e Place Masséna.