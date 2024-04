Volo urgente dalla Calabria per un neonato in imminente pericolo di vita

ROMA – Un trasporto sanitario d’urgenza, da Lamezia Terme a Ciampino, è stato effettuato nelle prime ore della mattinata di oggi, con un velivolo Falcon 900 del 1° Stormo dell’Aeronautica Militare per un neonato, in imminente pericolo di vita. Lo rende noto l’Aeronautica militare. Il piccolo paziente necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.

Il neonato ha viaggiato adagiato in culla termica, accompagnato da un’equipe medica specializzata. All’aeroporto di arrivo, un’ambulanza era già in attesa del piccolo paziente per trasferirlo direttamente all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” per il ricovero. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare.