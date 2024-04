Autonomia differenziata, Occhiuto: «nessun pregiudizio ma vogliamo vederci chiaro»

LAMEZIA TERME (CZ) – “La mia posizione sull’autonomia differenziata è ben conosciuta in Calabria e nel centrodestra nazionale dove è stata manifestata anche attraverso gli organi di stampa. So che oggi è in aula per la discussione generale: nessun pregiudizio ma consiglierei prudenza anche nei tempi dell’approvazione perché l’attuazione di una riforma così importante, secondo me, deve avvenire dando tempi adeguati e congrui al Parlamento per poterla esaminare”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che è vice segretario nazionale di Forza Italia, incontrando i giornalisti a Lamezia Terme per tracciare un bilancio dei primi sei mesi di governo della Calabria.

“Mi auguro che al Parlamento – ha aggiunto Occhiuto – sia dato il tempo per valutare questa riforma. Me lo auguro anche perché ho un mandato del Consiglio regionale della Calabria che col voto di tutti i consiglieri regionali, anche di Fratelli d’Italia e della Lega, ha chiesto di approfondire il testo della riforma senza pregiudizi perché non abbiamo una contrarietà di principio nei confronti della Riforma ma di approfondirlo per verificare che ci siano le risorse per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, quindi i diritti ai cittadini del Mezzogiorno e per una valutazione d’impatto utile a capiire quali saranno gli impatti sulle materie non ‘lepizzabili'”.

“Ribadisco quello che ho sempre detto: non ho un pregiudizio – ha detto ancora Occhiuto – nei confronti dell’autonomia differenziata. Ho semplicemente la preoccupazione che le risorse per garantire quello che è scritto nella legge ci siano. La legge dice che se non ci sono le risorse non si possono fare le intese. Ci sono però altre materie che non sono lepizzabili sulle quali si possono fare intese subito se viene approvata la legge. Come sapete il mio partito, anche sulla base delle sollecitazioni che ho fatto ha assunto una posizione molto prudente su questo tema”.