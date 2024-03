Occhiuto: «sull’autonomia differenziata non ci faremo fregare»

PALERMO – “Nessun pregiudizio nei confronti dell’autonomia differenziata perché faremmo l’errore di quelli che vogliono semplicemente trincerarsi dietro un approccio rivendicativo”. Lo dice Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo in collegamento telefonico alla tavola rotonda sull’autonomia differenzia che si sta svolgendo a Palermo.

“Ma non siamo fessi e non ci faremo fregare – continua – Quindi, alla domanda che cosa dovrebbe fare Forza Italia rispetto all’autonomia differenziata, in maniera molto meno aulica di quello che richiederebbe un dibattito così importante, noi diremo ‘dare moneta, vedere cammello’. Se non ci sono le risorse per finanziare i fabbisogni standard, allora le intese ai sensi dell’autonomia non si devono fare. Rilevo, però, che questa discussione sull’autonomia differenziata è servita a far progredire velocemente il dibattito a livello nazionale sui Lep”, conclude Occhiuto.