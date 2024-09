Un cucciolo vaga smarrito lungo la provinciale: carabinieri salvano e adottano un cane

CACCURI (KR) – Ieri mattina un atto di grande sensibilità e prontezza ha evitato una tragedia lungo la Strada Provinciale 58 a Caccuri. Una pattuglia dei Carabinieri, durante un normale servizio di pattugliamento, ha notato un cucciolo di cane meticcio, visibilmente spaventato, che vagava pericolosamente tra le auto in transito, rischiando di essere investito.

I militari, accortisi immediatamente della situazione, si sono fermati e, con grande delicatezza, sono riusciti ad avvicinarsi al cucciolo. Tranquillizzandolo e allontanandolo dalla strada, hanno salvato l’animale da una morte quasi certa. Proprio in quel momento, un Carabiniere in pensione si è avvicinato alla pattuglia e, colpito dalla situazione, si è offerto di prendersi cura del cucciolo appena salvato.

L’episodio, che potrebbe sembrare solo un piccolo gesto, testimonia in realtà l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel prendersi cura non solo della sicurezza delle persone, ma anche dell’ambiente e degli esseri viventi che lo abitano. Salvare una vita, anche quella di un animale, è un chiaro esempio di uno dei valori fondanti dell’Istituzione: aiutare i più deboli e proteggere chi è in difficoltà.

Questo cucciolo, grazie all’intervento tempestivo e all’altruismo di chi non ha voltato lo sguardo, ha trovato una seconda possibilità di vita e una nuova casa. Un piccolo grande gesto che racconta la presenza concreta e sensibile dei Carabinieri sul territorio.