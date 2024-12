Ubriaco aggredisce la compagna durante una lite, arrestato 51enne

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – E’ stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna durante una lite in casa. L’uomo, un 51enne già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, è stato bloccato dalla Polizia. I fatti sono avvenuti nel corso della notte. Alla sala operativa della Questura di Reggio Calabria è arrivata la telefonata di una giovane donna che segnalava di essere stata aggredita fisicamente dal compagno e che la lite era ancora in atto.

Giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno individuato l’abitazione dalla quale si sentivano chiaramente delle grida. Entrati nell’appartamento, dopo aver messo la vittima in sicurezza dal compagno, apparso, riferisce la Questura, “in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di bevande alcoliche“, la donna ha raccontato ai poliziotti di essere stata colpita al viso con un forte pugno, che le aveva provocato un ematoma allo zigomo ed una ferita al labbro, oltre a varie ecchimosi. La donna è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.