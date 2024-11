Trovato il fuoristrada bruciato ma di Strangio nessuna traccia, proseguono le ricerche

- Advertisement -

SAN LUCA (RC) – E’ letteralmente sparito nel nulla Antonio Strangio, 42 anni, di San Luca. Intanto proseguono senza sosta le ricerche da parte dei carabinieri dell’uomo, sposato e con figli, scomparso ormai da diversi giorni. Strangio sarebbe già noto alle forze dell’ordine ma mai implicato in vicende di mafia. Il ritrovamento del suo fuoristrada, lunedì nel tardo pomeriggio, è un dettaglio di non poco conto. L’auto era in una zona di campagna tra i Comuni di Bovalino e San Luca completamente distrutta da un precedente incendio, e all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti i resti carbonizzati di un animale da pascolo, a quanto pare una pecora.

Sulla misteriosa sparizione del 42enne gli inquirenti continuano a mantenere uno stretto riserbo. I familiari di Strangio avrebbero riferito agli investigatori di non essere in grado di dare alcuna chiave di lettura alla misteriosa e improvvisa scomparsa del congiunto. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Locri.