Tragico naufragio sulle coste calabresi, muore una donna: 11 feriti e 50 dispersi

ROCCELLA IONICA – Una cinquantina di migranti risultano dispersi a causa del ribaltamento, a circa cento miglia dalla costa della Calabria, di una barca a vela sulla quale viaggiavano. Questa mattina, a seguito di operazioni di ricerca e soccorso (SAR), la motovedetta CP 305 ha recuperato 12 migranti di dichiarata nazionalità iraniana, irachena e siriana. Tra loro anche due minori. I migranti erano sull’imbarcazione che si sarebbe improvvisamente ribaltata per motivi ancora in fase di accertamento. Un incidente drammatico avvenuto nel bel mezzo del Mar Jonio, a circa 120 miglia nautiche dalle coste calabresi.

La motovedetta è giunta al Porto delle Grazie di Roccella Jonica alle ore 10.45, in anticipo rispetto al previsto. Purtroppo una donna non c’è l’ha fatta, è arrivata sulle rive calabresi senza vita. Inutili i tentativi di rianimarla, le autorità avevano allertato anche l’elisoccorso del 118 ma è stato tutto inutile. Gli altri 11 migranti sono tutti feriti e in precarie condizioni di salute. Al porto delle Grazie di Roccella sono giunte 8 ambulanze per cercare di dare immediato soccorso, tre i casi più gravi. Sono state attivate adesso le ricerche delle persone disperse, ma, al momento, non ne é stata recuperata nessuna.

Intanto la Guardia Costiera è impegnata nelle ricerche dei dispersi, e l’attività – informa il Corpo – è stata avviata a seguito di un ‘may-day‘ lanciato da un’unità da diporto francese, in navigazione a circa 120 mg dalle coste italiane, al limite delle aree Sar di competenza della Grecia e dell’Italia che, dopo aver segnalato la presenza della barca semiaffondata, ha recuperato a bordo 12 migranti.

Raccolto il mayday il Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano della Guardia costiera di Roma, ha dirottato immediatamente sul posto due mercantili in navigazione nelle vicinanze, un velivolo Atc42 della Guardia costiera e le motovedette Cp305 e Cp326 di stanza in Calabria. Sul posto sono intervenuti anche assetti Frontex. I 12 naufraghi, prima trasbordati dall’unità francese su un mercantile, sono stati recuperati a bordo della Cp305 che si è diretta verso il porto di Roccella Jonica.