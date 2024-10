Stalking: incendia l’auto dell’ex compagna e la perseguita per mesi

LAUREANA DI BORRELLO (RC) – Al soggetto è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’uomo è accusato di una serie di atti persecutori e violenti nei confronti della sua ex compagna, con la quale aveva interrotto la relazione poco tempo prima dei fatti contestati. Le indagini infatti, erano iniziate dopo un grave episodio avvenuto nell’aprile 2023, pochi giorni dopo la fine della relazione. Lui avrebbe dato fuoco all’autovettura dell’ex compagna, e da quel gesto è iniziata una spirale da incubo, fatta di atti persecutori, molestie e intimidazioni. Telefonate e messaggi accompagnati da minacce hanno trasformato la vita della donna in in un incubo.

I carabinieri della stazione di Galatro hanno così raccolto numerose prove a carico dell’indagato che, dopo aver incendiato l’auto alla sua ex, era sotto osservazione da parte degli investigatori. Lui avrebbe pertanto continuato a mettere in atto comportamenti persecutori, fino al punto di tentare nuovamente di incendiare la vettura dell’ex compagna.

L’Arma dei Carabinieri invita chiunque si trovi in una situazione di pericolo o minaccia a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine. Ogni segnalazione viene trattata con la massima serietà, garantendo un intervento rapido e risolutivo. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è la chiave per contrastare efficacemente ogni forma di violenza e abuso. L’indagato è attualmente accusato di incendio doloso e atti persecutori.