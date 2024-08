Si spinge al largo con il materassino e non riesce a tornare, soccorso dalla Guardia costiera

CATANZARO – Disavventura a lieto fine per un giovane bagnante soccorso al largo da un’unità della Guardia costiera in località Giovino a Catanzaro. Il ragazzo in mare su un materassino gonfiabile. Si sarebbe così allontanato dalla vicina spiaggia fino ad accorgersi di non essere più in condizioni di fare rientro autonomamente a riva, anche perché sospinto verso il largo dall’effetto del vento presente in zona.

Ricevuta la segnalazione, è stato disposto l’invio dell’unità navale CP 769 della Guardia Costiera, dislocata presso il porto di Catanzaro Marina che è intervenuta per soccorrere il bagnante il quale, recuperato a bordo dell’unità navale, ha ricevuto le prime cure del caso. Poi la motovedetta lo ha riportato verso il porto di Catanzaro Marina e giunta in banchina, il giovane è stato affidato alle cure dei parenti nel frattempo giunti sul posto.