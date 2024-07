Si recide la giugulare con una motosega, grave incidente sul lavoro: ferito 61enne

SOVERIA MANNELLI (CZ) – Ennesimo incidente sul lavoro. Un 61enne ha perso il controllo della motosega che stava utilizzando, recidendosi la giugulare. L’incidente è avvenuto a Soveria Mannelli nel Catanzarese. La motosega ha reciso la vena giugulare prossima alla vena succlavia, causando una copiosa emorragia.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pugliese di Catanzaro tramite elisoccorso, giungendo in condizioni critiche. L’equipe di Chirurgia Vascolare, composta dal dottor Francesco Pezzo, dalla dottoressa Rossella Montemurro e dal primario Paolo Rubino, è intervenuta immediatamente in sala operatoria e grazie alla loro tempestività e competenza, sono riusciti a fermare l’emorragia, riparando i vasi sanguigni lacerati. L’uomo è ora in condizioni stabili e resta ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio catanzarese.