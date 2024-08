Si ferma all’autogrill per un caffè e accusa un malore, morto 37enne calabrese

SALA CONSILINA (SA) – Il dramma alla stazione di servizio di Sala Consilina, nel Salernitano, in direzione Nord, sull’A2 Autostrada del Mediterraneo. Secondo quanto emerso l’uomo, un 37enne calabrese, si stava recando a Roma per lavoro, quando si sarebbe fermato per prendere un caffè.

Ad un tratto si sarebbe accasciato all’interno del bar. Allertati immediatamente i sanitari del 118, quando sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso gli agenti della Polstrada di Sala Consilina. La salma è stata trasportata presso l’obitorio del vicino ospedale di Polla a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.