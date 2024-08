Rubava l’acqua per la propria casa e l’azienda agricola, denunciato

PETILIA POLICASTRO (KR) – E’ scattata la denuncia con l’accusa di furto aggravato di acqua, per un uomo di 38 anni. I carabinieri di Petilia Policastro hanno scoperto un allaccio alla rete idrica pubblica che veniva utilizzato sia per uso domestico, e dunque per l’approvvigionamento all’abitazione del soggetto, che per l’irrigazione alla sua azienda agricola.

Il controllo, eseguito nell’ambito di mirati servizi per prevenire e reprimere i reati collegati agli allacci abusivi ed alla dispersione della risorsa idrica nell’intera provincia di Crotone, è stato eseguito con il personale specializzato del Consorzio Bonifica Calabria, in alcune abitazioni in località “Comi”.