Rinvenuta una carabina e materiale d’armamento: denunciato un 42enne

ARCHI (RC) – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto dell’Arma dei Carabinieri nella lotta alla detenzione di armi clandestine e materiali d’armamento. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Archi hanno individuato e deferito in stato di libertà un uomo di 42 anni, residente nel quartiere CEP di Archi, con precedenti di polizia, per detenzione abusiva di munizionamento.

L’operazione ha portato al sequestro di una carabina, 460 munizioni e 8 kg di polvere da sparo, nascosti all’interno dell’abitazione e in fondi agricoli di proprietà del soggetto. In seguito a quanto rinvenuto, l’uomo è stato denunciato a piede libero.

Questa operazione si inserisce in un più ampio quadro di azioni intraprese dai Carabinieri di Reggio Calabria per contrastare il fenomeno della detenzione di armi illegali, migliorando la percezione di sicurezza tra i cittadini. Le indagini sono ancora in corso e, come previsto, vige per l’indagato il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva.