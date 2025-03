Registrate due lievi scosse di terremoto, epicentro nel Catanzarese

- Advertisement -

CATANZARO – Due scosse di terremoto di magnitudo 2.4 e 2.3 nel giro di un’ora circa, sono state registrate nel catanzarese dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma. Le scosse hanno avuto come epicentro, rispettivamente, Miglierina e Marcellinara, e si sono verificate alle 11.09 e alle 12.02. In entrambi i casi l’epicentro è stato localizzato a circa 9 chilometri di profondità. Al momento alla centrale dei vigili del fuoco non sono giunte richieste di soccorso e non risultano danni a persone o cose.