Regioni, imballaggi Agroalimentare: ammessi e finanziati 71 progetti

CATANZARO – Ammessi 71 progetti, per un investimento pari a 666.000 euro destinato ad avviare un percorso che consenta di rafforzare il tratto identitario delle produzioni agroalimentari, nel loro legame col territorio di provenienza. È stata pubblicata sul sito www.calabriapsr.it la graduatoria definitiva del bando packaging, finalizzato alla concessione di sostegni volti a sostenere investimenti in tecnologie dell’informazione e comunicazione e commercio elettronico, in packaging e tracciabilità dei prodotti agricoli.

“La rivoluzione degli imballaggi – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo -, ecologici e narrativamente legati alle aree territoriali di riferimento, per promuovere anche così il volto e l’identità della Calabria migliore, è l’obiettivo che la Regione intende perseguire in campo agroalimentare. La scelta di investire in questa direzione deriva dalla volontà di alimentare la ripresa del comparto sia attraverso l’e-commerce, che ha guadagnato nuovi spazi durante la stagione pandemica, sia mediante una diversa concezione del pack, che se da un lato è mezzo fondamentale di garanzia della sicurezza del consumatore in termini di tracciabilità del prodotto, dall’altro è anche strumento fondamentale per testimoniare il loro legame con il territorio e la storia dello stesso”.

“Un aspetto, quest’ultimo, al quale dovranno ricollegarsi – sottolinea infine Gallo – i progetti finanziati, per favorire così una sempre più approfondita e diffusa conoscenza dei tesori agroalimentari, della storia e delle tradizioni di una Calabria che tanto di bello e di buono ha da raccontare al mondo”. Nel dettaglio: l’intervento è destinato agli imprenditori agricoli calabresi, singoli o in forma societaria. Le attività progettuali dovranno essere realizzate entro 12 mesi a partire dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del sostegno, al netto di proroghe motivate.