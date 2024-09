Regione, pubblicati elenchi ammessi a voucher caro scuola: oltre 17mila famiglie beneficiarie

CATANZARO – “Sono più di 17 mila le domande, su oltre 19 mila pervenute, ammesse a finanziamento, 4267 delle quali con riserva, per l’erogazione dei voucher caro scuola in favore degli studenti degli istituti secondari di secondo grado. Il voucher rappresenta un sostegno concreto alle famiglie calabresi a medio e basso reddito per contrastare l’aumento dei costi legati al materiale scolastico”. È quanto afferma l’assessore regionale all’istruzione, Maria Stefania Caracciolo, dopo la pubblicazione, sul sito della Regione, degli elenchi provvisori dei beneficiari del “Voucher caro scuola”.

“Siamo quindi particolarmente lieti – aggiunge l’assessore Caracciolo – che ne abbia potuto beneficiare un numero così elevato di richiedenti. Si tratta di un’iniziativa importante, avviata pochi mesi fa e che verrà riproposta, voluta fortemente dal presidente della Regione Occhiuto e dall’ex assessore Princi, seguita con grande impegno dal dipartimento regionale all’Istruzione, con la dirigente generale Maria Francesca Gatto e la dirigente di servizio Anna Perani, che avvierà rapidamente le procedure necessarie alla tempestiva erogazione dei benefici”.

“Tra le istanze ammesse – riporta una nota – figurano anche 4.267 domande che, pur avendo i requisiti di ammissibilità, presentavano delle irregolarità tecniche nella procedura di caricamento. Per questi casi gli uffici Regionali hanno previsto la possibilità di sanare gli errori, consentendo alle famiglie interessate di accedere al beneficio. I beneficiari potranno consultare gli elenchi sul sito istituzionale della Regione Calabria e avranno 15 giorni di tempo per esercitare il diritto di accesso agli atti.

È inoltre possibile presentare istanza di riesame entro i cinque giorni successivi all’accesso. Coloro che sono stati ammessi con riserva riceveranno una comunicazione via email, con le indicazioni relative alla documentazione da integrare e le modalità per sanare le eventuali irregolarità. L’elenco completo è consultabile al link: calabriaeuropa.regione.calabria.it”.