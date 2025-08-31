- Advertisement -

COSENZA – Con una nota sul sito ufficiale del Movimento 5 Stelle, firmata da Giuseppe Conte, sono state pubblicate le candidature (QUI IL PDF CON I NOMI) degli aspiranti consiglieri regionali, di tutte e tre le circoscrizioni nelle liste provinciali in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria che si terranno il 5 e il 6 ottobre.

Si tratta di candidature che saranno votate lunedì 1 settembre 2025 dalle 10.00 alle 22.00 attraverso una consultazione in rete degli iscritti al movimento della Regione Calabria, che saranno chiamati a votare la proposta di liste dei candidati per le prossime elezioni regionali.

Movimento 5 Stelle in Calabria: i candidati nella circoscrizione Nord

Per quanto riguarda la circoscrizione Nord, quella della provincia di Cosenza, sono 9 le candidature: da Davide Tavernise, capogruppo del Movimento nell’ultima consiliatura regionale, ad Elisa Scutellà (candidata anche nella circoscrizione di Reggio Calabria), che perse il seggio alla Camera dei deputati in favore di Andrea Gentile dopo polemiche roventi a seguito di un ricorso. Ci sonno anche a Veronica Buffone, assessore al Welfare del Comune di Cosenza, Massimilino Battaglia e Giuseppe Giorno. Nell circoscrizione di centro (Catanzaro, Crotone e Vibo) sono 8 i candidati mentre sono 7 nelle circoscrizione Sud di Reggio Calabria.

«Il 5 e il 6 ottobre – scrive Conte – saremo chiamati ad affrontare le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria. In coalizione con il fronte progressista sosterremo come candidato presidente il nostro Pasquale Tridico. Il Movimento 5 Stelle, come sempre unico nel panorama politico, ha consentito a tutti i propri iscritti di proporre la propria autocandidatura per la composizione delle liste provinciali per dette elezioni regionali. D’intesa con la coordinatrice regionale, che ha preventivamente attivato un confronto con i coordinatori provinciali, i portavoce eletti e i rappresentanti dei gruppi territoriali, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute o integrandole ove necessario, rispettando gli obblighi di rappresentanza di genere imposti dalla legge, i requisiti per la candidatura previsti dal nostro Codice etico, l’esigenza di rappresentare le varie aree del territorio in modo armonico e di valorizzare al massimo le competenze degli stessi iscritti, sia al fine di rendere dette liste maggiormente competitive che di garantire la presentazione in ogni circoscrizione, abbiamo delineato le seguenti proposte di liste di candidati per ciascuna circoscrizione che potete qui consultare.

Gli iscritti al Movimento della Regione Calabria, con iscrizione da almeno 6 mesi in corso di validità, potranno votare per la proposta di liste circoscrizionali relative alla propria Regione. In caso di non approvazione della proposta, si procederà immediatamente al metodo alternativo della votazione individuale tra le proposte di autocandidatura pervenute, con la conseguenza che le liste saranno composte, a seguito di detta votazione, seguendo l’ordine decrescente del numero di preferenze ricevute nel rispetto degli obblighi di rappresentanza di genere previsti dalla legge. In ogni caso fino al giorno di presentazione delle liste i candidati potranno essere oggetto di ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti e in caso negativo saranno esclusi dalle liste.