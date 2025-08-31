HomeCalabria

Regionali: Scutellà, Tavernise, Buffone…. ecco i candidati del Movimento 5 Stelle in Calabria – NOMI

Domani, lunedì 1 settembre 2025 dalle 10.00 alle 22.00 la consultazione in rete degli iscritti della Regione Calabria che saranno chiamati a votare la proposta di liste dei candidati per le prossime elezioni regionali

Marco Garofalo
Scritto da Marco Garofalo
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Con una nota sul sito ufficiale del Movimento 5 Stelle, firmata da Giuseppe Conte, sono state pubblicate le candidature (QUI IL PDF CON I NOMI) degli aspiranti consiglieri regionali, di tutte e tre le circoscrizioni nelle liste provinciali in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria che si terranno il 5 e il 6 ottobre.

Si tratta di candidature che saranno votate lunedì 1 settembre 2025 dalle 10.00 alle 22.00 attraverso una  consultazione in rete degli iscritti al movimento della Regione Calabria, che saranno chiamati a votare la proposta di liste dei candidati per le prossime elezioni regionali.

Movimento 5 Stelle in Calabria: i candidati nella circoscrizione Nord

Per quanto riguarda la circoscrizione Nord, quella della provincia di Cosenza, sono 9 le candidature: da Davide Tavernise, capogruppo del Movimento nell’ultima consiliatura regionale, ad Elisa Scutellà (candidata anche nella circoscrizione di Reggio Calabria), che perse il seggio alla Camera dei deputati in favore di Andrea Gentile dopo polemiche roventi a seguito di un ricorso. Ci sonno anche a Veronica Buffone, assessore al Welfare del Comune di Cosenza, Massimilino Battaglia e Giuseppe Giorno. Nell circoscrizione di centro (Catanzaro, Crotone e Vibo) sono 8 i candidati mentre sono 7 nelle circoscrizione Sud di Reggio Calabria.

«Il 5 e il 6 ottobre – scrive Conte – saremo chiamati ad affrontare le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria. In coalizione con il fronte progressista sosterremo come candidato presidente il nostro Pasquale Tridico. Il Movimento 5 Stelle, come sempre unico nel panorama politico, ha consentito a tutti i propri iscritti di proporre la propria autocandidatura per la composizione delle liste provinciali per dette elezioni regionali. D’intesa con la coordinatrice regionale, che ha preventivamente attivato un confronto con i coordinatori provinciali, i portavoce eletti e i rappresentanti dei gruppi territoriali, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute o integrandole ove necessario, rispettando gli obblighi di rappresentanza di genere imposti dalla legge, i requisiti per la candidatura previsti dal nostro Codice etico, l’esigenza di rappresentare le varie aree del territorio in modo armonico e di valorizzare al massimo le competenze degli stessi iscritti, sia al fine di rendere dette liste maggiormente competitive che di garantire la presentazione in ogni circoscrizione, abbiamo delineato le seguenti proposte di liste di candidati per ciascuna circoscrizione che potete qui consultare.

Gli iscritti al Movimento della Regione Calabria, con iscrizione da almeno 6 mesi in corso di validità, potranno votare per la proposta di liste circoscrizionali relative alla propria Regione. In caso di non approvazione della proposta, si procederà immediatamente al metodo alternativo della votazione individuale tra le proposte di autocandidatura pervenute, con la conseguenza che le liste saranno composte, a seguito di detta votazione, seguendo l’ordine decrescente del numero di preferenze ricevute nel rispetto degli obblighi di rappresentanza di genere previsti dalla legge. In ogni caso fino al giorno di presentazione delle liste i candidati potranno essere oggetto di ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti e in caso negativo saranno esclusi dalle liste.

 

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Comune di Rende - Rende San Carlo Borromeo

“Benvenuti a Rende”: il progetto di accoglienza urbana e identità per valorizzare la città

Area Urbana
RENDE - Si chiama "Benvenuti a Rende" ed è un progetto con una strategia di marketing territoriale e e place branding finalizzato a rafforzare...
Personale-Anas

Fuga di gas: chiusa temporaneamente la Statale 106 Jonica nel comune di Montebello

Calabria
MONTEBELLO JONICO (RC) - A causa di una fuga di gas è stata chiusa temporaneamente, ed in via precauzionale, la Strada Statale 106 "Jonica"...
auto della polizia_03

Stalking, minacce, aggressioni all’ex compagno e abbandono di minori. Misura cautelare per una 40enne

Calabria
CROTONE – Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di una donna di 40 anni accusata di...
Asili nido

Cosenza, pubblicate le graduatorie per i 2 asili nido comunali di Via Livatino e...

Area Urbana
COSENZA - Mentre sono in via di completamento i lavori ai 3 nuovi asili nido comunali finanziati con i fondi del PNRR (ci vorrà...
Ospedale Annunziata Cosenza

Colpito da una gravissima emorragia gastrica. Turista salvato all’Annunziata «mi hanno restituito alla vita»

Area Urbana
COSENZA - Vacanza a lieto fine per Salvatore Castello, un turista colpito da una grave emorragia gastrica durante il soggiorno estivo e salvato grazie...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37163Area Urbana22311Provincia19814Italia8013Sport3858Tirreno2922Università1454
-->
Marco Garofalo
Altri Articoli di Marco Garofalo

Leggi ancora

Verde Rende parchi urbani
Area Urbana

Rende punta sul verde pubblico: priorità da tutelare e valorizzare. Se...

RENDE - Soprattutto negli ultimi due anni e mezzo, complice anche il periodo di commissariamento, il verde urbano di Rende ha vissuto una fase...
Monopoli Cosenza
Sport

Monopoli-Cosenza 2 a 2. Eurogoal di Florenzi e rimonta dei pugliesi....

MONOPOLI (BA) - La prima in serie C del Cosenza, tornato nella terza serie dopo sette stagioni di serie B, termina con un pareggio...
Area Urbana

Cosenza: emergenza botulino «gestiti 28 pazienti, lavoro d’equipe straordinario. Curato e...

COSENZA - Il peggio è ormai passato e sulla gestione di quella che è stata una vera e propria emergenza botulino all'Annunziata di Cosenza,...
Ambulanza-carabinieri
Provincia

Dramma di Ferragosto a Lattarico: 14enne muore in un tragico incidente...

LATTARICO (CS) - Tragedia a Lattarico, dove un 14enne ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto intorno alle 17:30 di...
Cosenza città deserta strade ferragosto
Area Urbana

“Tutta mia la città”. Ferragosto a Cosenza, per un giorno strade...

COSENZA - Ferragosto a Cosenza: strade deserte, saracinesche abbassate, negozi chiusi e solo qualche bar aperto. In giro si contano sulle dita delle mani...
Crisi idrica rubinetti a secco niente acqua
Tirreno

Crisi idrica, Tirreno cosentino quasi a secco. Proteste dei turisti, sindaci...

COSENZA - La crisi idrica che attanaglia la Calabria sta portando gravi problematiche di approvvigionamento idrico non solo a Cosenza, ma negli ultimi giorni...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA