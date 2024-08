Questura di Catanzaro: Siulp “ottenuta una somma aggiuntiva per il Fondo missioni”

CATANZARO – “Sulla scorta della comunicazione effettuata dalla Questura di Catanzaro il 12 agosto, nella quale si informava che non sarebbe stato più garantito al personale il diritto sancito dalla Legge di percepire l’anticipo in occasione dei prossimi servizi di Missione da espletare fuori provincia, il Siulp catanzarese ha immediatamente avviato un’interlocuzione sia con l’Amministrazione locale e sia con gli Uffici Dipartimentali al fine di dare una risoluzione alle legittime e sacrosante lagnanze rappresentate dai colleghi in servizio in questa provincia”.

“Pur nella consapevolezza di non aver, in questa prima fase, ottenuto una definitiva risoluzione riteniamo di aver, comunque, ottenuto un risultato ragguardevole grazie anche all’interessamento dei vertici della Questura e dell’Ufficio Contabile”. Così Vincenzo Morabito, segretario provinciale del Siulp di Catanzaro che spiega come “la convergenza d’intenti, ha permesso nell’immediato – aggiunge Morabito – di ottenere un ulteriore somma aggiuntiva di 15 mila euro del Fondo missioni che va a colmare le necessità economiche connesse ai prossimi servizi di missione. Proprio per questo motivo ci sentiamo in dovere di ringraziare il dirigente dell’Ufficio Tep del Dipartimento, il quale avendo ben compreso le ragioni poste alla base delle interlocuzioni esposte sia dall’Amministrazione che dal Siulp ha immediatamente garantito lo stanziamento aggiuntivo a cui sopra si è fatto riferimento. Ciò permetterà di garantire l’anticipo missione in favore dei colleghi che per ragioni di servizio si dovranno recare al di fuori della provincia.

Allo stesso modo, e con la medesima determinazione questa organizzazione sindacale, nei giorni scorsi, ha rappresentato l’incongruenza nel non voler riconoscere il trattamento forfettario per i servizi di missione disposti per esigenze connesse all’Ufficio deputato alle scorte della Questura di Reggio Calabria. Anche rispetto a tale problematica la Questura di Catanzaro, recependo la bontà della problematica esposta, sin da oggi ha disposto ed autorizzato l’impiego del personale inviato in missione secondo le modalità del regime forfettario che, oltre a garantire maggiore appetibilità per i colleghi, risulta oltremodo più economico per le casse dell’Amministrazione”.