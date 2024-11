Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: conducente ferito

- Advertisement -

CATANZARO – Incidente stradale su viale Magna Graecia a Catanzaro. Una la vettura coinvolta una Opel Mokka che, per cause in corso di accertamento ja perso il controllo andando ad impattare inizialmente contro il cordolo del guardrail e ribaltandosi successivamente su strada A bordo della vettura il solo conducente che ha riportato ferite lievi. L’uomo, uscito autonomamente dal mezzo, non ha avuto necessita di essere trasferito in ospedale. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo che è stato riportato su ruote. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. Il tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.