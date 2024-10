Pascolo abusivo: cinque denunce ed elevate sanzioni per 13mila euro

SAN GIORGIO MORGETO (RC) – Prosegue l’azione dei Carabinieri forestali a tutela e salvaguardia del territorio del parco ed a servizio della collettività in particolare nell’attività di controllo e contrasto del fenomeno dei cosiddetti bovini vaganti. I militari di San Giorgio Morgeto e delle stazioni di Cittanova e Molochio, insieme al personale della Polizia di Stato di Cittanova, hanno denunciato due persone per violazioni legate al pascolo abusivo, nonché attentato alla “sicurezza dei trasporti”.

I controlli hanno consentito di scongiurare ogni possibile situazione di rischio e pericolo per l’utenza, associata alla presenza di capi di bovini lasciati liberi sul territorio: gli esemplari, nove in totale soltanto nell’ultimo mese, sono risultati, all’esame ispettivo espletato, privi delle previste marche auricolari, nonché boli endoruminali. Ragioni di sicurezza dell’incolumità pubblica e motivi di ordine strettamente sanitario hanno di conseguenza indotto alla narcotizzazione ed abbattimento degli stessi.

Le azioni intraprese nel settore della zootecnia hanno portato alla denuncia di altre tre persone per reati di danneggiamento, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, deturpamento ed imbrattamento di cose mobili altrui: le attività descritte, svolte in prossimità delle principali arterie stradali, ovvero siti e boschi di proprietà demaniale, sono in prevalenza radicate in seno alla locale criminalità; ciò non di meno, con le perseveranti azioni di controllo e contrasto sono state elevate sanzioni amministrative per circa 13mila euro.