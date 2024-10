La Calabria al Columbus Day di New York con l’attore Enzo Colacino nei panni di Giangurgolo

ROMA – In occasione dell’80° Columbus Day di New York il prossimo 14 Ottobre, anche la Calabria sarà ben rappresentata grazie all’attore e regista catanzarese Enzo Colacino, nei panni di Capitan Giangurgolo, accompagnato dal musicista Alessio Bressi all’organetto diatonico e dall’attrice Nuccia Fotino nelle vesti di Calabrisella. Un’iniziativa organizzata dall’Associazione “Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane”, nata a Parma il 28 novembre 2015 a cui aderiscono circa 390 maschere italiane provenienti da 16 Regioni. Tra le tante parteciperanno, il Sire di Verona Papà del Gnoco con la sua corte, Brighella (Lombardia), Dottor Balanzone (Emilia Romagna) Dsevot (Parma), Capitan Spaventa (Liguria Genova), Bicciolano (Vercelli), Giangurgolo (Calabria), Merdules Bezzos(Sardegna), Guazzaro’ (Marche) Lavica (Sicilia) e una delegazione da Misterbianco. Particolarmente attesa tra i nostri corregionali l’esibizione di Enzo Colacino che porterà, assieme a Calabrisella, una ventata di autentica calabresità.

Al loro fianco Alessio Bressi, valente musicista e cultore delle tradizioni musicali calabresi, con il suo organetto diatonico, che renderà più esilarante lo spettacolo di Giangurgolo e Calabrisella. La grande parata si svolgerà il mattino del 14 ottobre a partire dalle ore 11.00, con la presenza di più di un milione di cittadini newyorkesi e turisti, e oltre 35.000 persone in parata. “Un momento storico per noi del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, per la prima volta oltre oceano, in rappresentanza delle nostre antiche tradizioni popolari – dichiara il Presidente dell’associazione Valerio Corradi – realizzabile solo grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Regioni, delle Province e dei Comuni italiani che, lieti di essere rappresentati, hanno voluto partecipare all’iniziativa.”

L’iniziativa rientra nel Progetto Pnrr “Turismo delle radici” – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con ItalyDiscovery. Partendo dalla Fifth Avenue, sfilerà quindi un gruppo con più di ottanta maschere aderenti al Centro di Coordinamento Maschere Italiane, rappresentativo della cultura e della tradizione di tutto il territorio nazionale ed incontrerà le numerose comunità italoamericane presenti negli Stati Uniti d’America. Sono 3.372.512 italiani o discendenti di italiani dell’area di New York e costituiscono infatti il principale gruppo etnico e linguistico della grande area urbana che comprende, oltre a Manhattan, Staten Island, il Nord New Jersey e Long Island, essendo pari al 16% dei 21,2 milioni della popolazione della cosiddetta Greater New York. Essi rappresentano la più grande città italiana degli Stati Uniti e oltre un quinto dei 15,6 milioni di americani che si considerano di origine italiana.