Orrore a Villa, neonata trovata morta in uno zaino: avvolta in un una busta tra gli scogli

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Orrore a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo esanime di una neonata è stato trovato tra gli scogli di Punta di Pezzo nei pressi degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. A fare la macabra scoperta, questa mattina, un pescatore. Il cadavere della bambina, probabilmente partorita da poco tempo, era all’interno di un velo all’interno busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Sembrerebbe che lo zaino sia stato portato tra gli scogli via terra poche ore dopo il parto. Probabilmente, stando ai tratti somatici della neonata, la puerpera è una donna straniera. Sull’accaduto indaga la Polizia che sta effettuando i rilievi.

Neonata morta, investigatori a lavoro

Gli investigatori, al lavoro dopo che a Villa San Giovanni è stato trovato il corpo senza vita di una neonata, stanno concentrando la loro attenzione sull’accertamento delle cause della morte della piccola. La Procura e la polizia, infatti, dovranno capire se la bambina è deceduta durante il parto ed è stata abbandonata già esanime o se la morte sia avvenuta per soffocamento a causa delle modalità in cui è stata abbandonata. Da qui la decisione se aprire un’inchiesta per occultamento di cadavere o per omicidio. Una risposta, in questo senso, la potrebbe dare l’autopsia che verrà disposta dal pubblico ministero. In queste ore, infine, la squadra mobile di Reggio Calabria sta verificando se nella zona ci sono telecamere che abbiano potuto riprendere qualcosa che possa rivelarsi utile per le indagini