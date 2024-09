Open arms, Salvini rischia il carcere. Lega Calabria scenderà in piazza anche a Cosenza

CATANZARO – 6 anni di carcere: è la richiesta di condanna fatta dai Pm di Palermo nei confronti di Matteo Salvini per avere impedito cinque anni fa, quando era ministro degli Interni nel governo Conte, lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti, con l’accusa di averli sequestrati a bordo della nave spagnola Open Arms.

Il commissario politico della Lega in Calabria, il deputato Rossano Sasso, ha annunciato “una massiccia mobilitazione in sostegno di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, in seguito alla richiesta della Procura di Palermo di sei anni di carcere per il caso Open Arms. Nei prossimi fine settimana, in Calabria ci saranno gazebo e sit-in in tutte le province, invitando i cittadini a esprimere il proprio supporto per Salvini.

“È un processo politico – ha sostenuto Sasso – un attacco diretto non solo a Salvini, ma al diritto di difendere i confini nazionali, un principio condiviso da molti altri Stati europei. La Lega della Calabria esprime totale solidarietà al nostro segretario e invita tutti coloro che hanno a cuore la difesa dell’Italia a scendere in piazza e firmare a sostegno di Matteo Salvini”. Il programma delle manifestazioni in Calabria, ha reso noto Sasso, prevede i gazebo a Piazza XI Settembre a Cosenza, domenica 22 e 29 settembre, un sit-in a Catanzaro in Piazza Matteotti domenica 22 e 29 settembre, gazebo a Crotone su Via Vittorio Veneto, domenica 22 e 29 settembre, gazebo a Vibo Valentia sabato 21 settembre in Corso Vittorio Emanuele II e domenica 22 settembre nella frazione Marina, in via Cristoforo Colombo, gazebo a Reggio Calabria su Corso Garibaldi sabato 21 e 28 settembre. Sasso invita dunque “tutti i cittadini a partecipare, perché difende