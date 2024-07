Occhiuto incontra il premio Nobel per la medicina Sudhof: “Calabria splendida e piena di opportunità”

visita del premio Nobel per la medicina e docente dell’Università di Stanford, Thomas Sudhof. Un incontro piacevole e cordiale, durante il quale ho ricevuto i complimenti per la nostra ‘bellissima Regione, una terra splendida e piena di opportunità’. Lo scrive su Threads Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. CATANZARO – “Alla Cittadella la graditissima. Un incontro piacevole e cordiale, durante il quale ho ricevuto i complimenti per la nostra ‘bellissima Regione, una terra splendida e piena di opportunità’. Lo scrive su Threads, presidente della Regione Calabria.

Chi è Thomas Sudhof

Thomas Sudhof è un neuroscienziato tedesco-americano noto per le sue ricerche pionieristiche sulla comunicazione tra le cellule nervose. Nato il 22 dicembre 1955 a Göttingen, in Germania, Südhof ha conseguito il dottorato in medicina presso la Georg-August-Universität di Göttingen nel 1982. Successivamente, ha lavorato negli Stati Uniti presso la University of Texas Southwestern Medical Center, dove ha compiuto gran parte della sua carriera scientifica.

Südhof è noto soprattutto per i suoi studi sulla sinapsi, il punto di contatto attraverso il quale le cellule nervose comunicano tra loro. Le sue ricerche hanno chiarito i meccanismi molecolari che regolano il rilascio dei neurotrasmettitori, le sostanze chimiche che permettono la trasmissione dei segnali tra i neuroni. Ha scoperto diverse proteine chiave coinvolte in questo processo, tra cui la sinaptotagmina e le proteine SNARE, che giocano un ruolo cruciale nella fusione delle vescicole sinaptiche con la membrana cellulare.