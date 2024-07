Neonato morto dopo il parto, esposto in Procura per fare chiarezza

REGGIO CALABRIA – L’associazione Codici ha predisposto un esposto alla Procura per fare chiarezza sulla tragedia che si è consumata nella notte tra sabato e domenica scorsi all’ospedale di Polistena (Reggio Calabria). Un neonato è deceduto dopo il parto, la famiglia ha sporto denuncia ipotizzando un caso di malasanità. La cartella clinica è stata acquisita e sette sanitari, in servizio quella notte presso il nosocomio, sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

“Stando al racconto della famiglia – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, la gravidanza non avrebbe avuto complicazioni. Il travaglio sarebbe iniziato sabato mattina, ma dopo circa 20 ore la mamma, tra l’altro infermiera di professione, avrebbe chiesto più volte, inutilmente, il cesareo. In serata sarebbe poi avvenuto il trasferimento in sala parto, ci si attendeva il lieto evento ed invece si è consumata la tragedia. Gli aspetti da chiarire sono tanti. I punti interrogativi sono molti ed inquietanti. Non sappiamo se sia un caso di malasanità, di sicuro la magistratura deve fare luce su questa drammatica vicenda”.