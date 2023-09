Naufragio di Cutro: il perito della Procura «dati Frontex poco attendibili»

CROTONE – “Le indicazioni riportate da Eagle 1 di Frontex sul proprio rapporto di missione erano poco attendibili e fuorvianti“. Così l’ammiraglio Salvatore Carannante, consulente della Procura di Crotone nella perizia che ha ricostruito rotta e velocità del caicco “Summer Love”, naufragato lo scorso 26 febbraio davanti alla costa di Steccato di Cutro causando la morte di almeno 94 migranti.

L’inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone chiama in causa l’agenzia europea Frontex in base ai nuovi elementi emersi dalla consulenza tecnica disposta dal sostituto procuratore Pasquale Festa. Il perito della Procura, esaminando le varie situazioni, evidenzia una serie di incongruenze nella segnalazione fatta da Frontex.

Dai dati forniti dall’agenzia europea alla Procura di Crotone viene confermato quanto già era emerso nell’immediatezza del fatto: il velivolo Eagle 1 individua alle 22.26 (ora italiana) un’imbarcazione sospetta, indicandola come ‘possible migrant vessel’, dandone comunicazione al Frontex Situation Center di Varsavia, che a sua volta alle ore 23.02 del 25 febbraio informa le agenzie italiane. Frontex comunicava anche che sul ponte era presente una sola persona, con possibili altre persone sotto il ponte indicate da una significativa risposta termica dai boccaporti; che la barca aveva buona galleggiabilità; che non c’erano giubbotti di salvataggio visibili; che il mare era forza 4 e che erano state rilevate telefonate satellitari verso la Turchia”.

Quello che al consulente della Procura non quadra sono i dati riferiti dal velivolo di Frontex, che indicava, oltre alla posizione dell’imbarcazione, anche la rotta media seguita, 296′, e la sua velocità, 6 nodi. Secondo l’ammiraglio Carannante con queste indicazioni la barca “con i possibili migranti sarebbe dovuta giungere nella zona della baia di Copanello (Catanzaro), quindi ben più a sud-ovest di Steccato di Cutro” e sarebbe arrivata sulla costa alle 7 del mattino”.