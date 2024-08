Natuzza, oggi 100 anni dalla nascita della mistica che parlava con la Madonna e Gesù

PARAVATI (VV) – Oggi, venerdì 23 agosto si celebra in Calabria il centenario della nascita di Natuzza Evolo, mistica di Parati che diceva di parlare con la Madonna e Gesù. Il docufilm “Il Rifugio delle Anime. Storia di Natuzza Evolo” firmato da Pino Nano e Maurizio Pizzuto, prodotto da Studio Colosseo per RAI Documentari, è ancora reperibile in qualsiasi momento su Rai Play.

Lo Speciale ripercorre nei minimi dettagli la storia di questa donna, nata nel 1924 a Paravati di Mileto in Calabria, e oggi sotto la lente del Vaticano. Le emografie lasciate dalle stimmate su fazzoletti e stoffe, la sua capacità di comunicare con i morti e le testimonianze che le attribuiscono il dono della bilocazione sono attentamente soppesate per il processo di beatificazione.

Il documentario traccia in maniera definitiva il percorso spirituale di questa donna che per tutta la vita si adoperò perché venisse realizzata la Chiesa Cuore Immacolato di Maria Rifugio e che oggi 23 agosto sarà ufficialmente “elevata” a Santuario alle ore 18.30.