Migranti: primo sbarco a Crotone del 2025, soccorse 65 persone a 60 miglia dalla costa

CROTONE – Sessantacinque persone sono arrivate ieri pomeriggio al porto di Crotone a bordo di una unità della Guardia costiera. Si tratta del primo sbarco del 2025 nella città pitagorica. I migranti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera mentre si trovavano a bordo di una barca a vela alla deriva a circa 60 miglia dalla costa calabrese con mare formato forza 2.

L’operazione è scattata nel primo pomeriggio ieri, quando la motovedetta CP 321 ha intercettato l’imbarcazione che aveva anche il motore spento. L’equipaggio della Guardia costiera, con il supporto di un pattugliatore finlandese che opera nello Ionio per l’agenzia europea Frontex, ha effettuato il trasbordo delle persone dalla barca a vela alla motovedetta e si è diretto verso il porto di Crotone dove è giunta poco dopo le 18.30.

Sul posto è stato attivato il dispositivo coordinato dalla Prefettura e gestito dall’Ufficio immigrazione della Questura insieme al Gabinetto della Polizia scientifica, ha svolto le operazioni di controllo. I migranti – 58 maschi tra cui 4 minori non accompagnati e 7 donne – provengono principalmente da Iran e Afghanistan. Sono partiti circa una settimana fa dalle spiagge turche.

I sanitari dell’Ufficio vulnerabilità dell’Asp di Crotone hanno verificato che erano in buone condizioni di salute nonostante fossero tutti con gli abiti bagnati per via del moto ondoso in aumento durante la traversata verso il porto calabrese. I migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Sant’Anna.