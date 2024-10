Maxi incendio nella zona industriale a Villa San Giovanni, il sindaco lancia l’allerta: “Restate a casa”

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Un vasto incendio è scoppiato questa mattina nella zona industriale di Villa San Giovanni, all’interno della Eco F. A. L. snc, società che effettua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, quali ferro, plastica, vetro, carta e cartone, ingombranti, elettrodomestici, veicoli dismessi, pneumatici fuori uso e batterie. Sul posto una squadra di dieci mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono estese in queste ore.

Il sindaco Giusy Caminiti – considerata la delicata situazione e il rischio di inquinamento ambientale – ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute pubblica. L’ordinanza invita la cittadinanza residente entro un raggio di 1,5 km dal focolaio a limitare le uscite e a mantenere chiuse porte e finestre, per evitare l’esposizione ai fumi e alle polveri potenzialmente tossici. Le misure resteranno in vigore fino a nuovi accertamenti da parte dell’Arpacal e delle autorità sanitarie competenti.

Tra le misure precauzionali adottate nel Comune c’è anche il divieto di raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli provenienti dai terreni circostanti all’area dell’incendio, il divieto di pascolo e abbeveramento degli animali, e l’uso di acqua proveniente da vasche di raccolta di pioggia.