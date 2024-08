Mancuso: “Salvini attento alla modernizzazione della 106 con investimento di oltre 2 miliardi”

CATANZARO – “C’è chi in politica fa demagogia e si occupa di problematiche astratte e chi, al contrario, come il ministro Matteo Salvini, in coerenza con gli impegni assunti, dopo aver adottato specifici atti formali ne agevola l’attuazione, dimostrando grande e scrupolosa attenzione alle esigenze di modernizzazione delle infrastrutture calabresi come la SS106”.

Lo asserisce presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che aggiunge: “è un’ottima notizia la definizione dei 5 bandi di progettazione esecutiva dell’ANAS per la realizzazione della nuova SS106 Simeri Crichi-Papanice-Crotone per un investimento complessivo che supera i 2 miliardi di euro. Per la rapidità dell’azione rivolgo un ringraziamento a Silvio Canalella responsabile del Procedimento in Anas e a Massimo Simonini commissario sulla SS106, nonché ai sindaci del catanzarese e del crotonese coinvolti. È di estremo interesse strategico – aggiunge Mancuso – la realizzazione di 44 km della nuova SS106 Catanzaro-Crotone, una superstrada a 4 corsie che collegherà le aree delle due città in 30 minuti, ridando prospettive di realistico rilancio a territori che vivono una condizione di crisi economica e sociale anche per il preoccupante disagio logistico”.