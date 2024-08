Maltempo, disagi per la pioggia intensa: sottopassi allagati e traffico in tilt su statale 18

LAMEZIA TERME (CZ) – Disagi a Lamezia Terme e in diversi comuni della zona per il maltempo che, con pioggia consistente, dalle prime ore del mattino ha imperversato in numerosi centri della fascia tirrenica del catanzarese. In città, allagamenti nella zona della Marinella mentre molte difficoltà si sono avute sulla costa tra Gizzeria, Falerna e Nocera. A Falerna due sottopassi completamente allagati hanno mandato in tilt il traffico sulle arterie di accesso alla Statale 18. Lunghe code si sono formate all’incrocio tra la Statale e lo svincolo autostradale dell’A2- Autostrada del Mediterraneo. Traffico poi regolamentato dall’intervento di carabinieri, Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile del centro tirrenico.

- Pubblicità sky-