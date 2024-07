Macabra scoperta mentre spengono un incendio, vigili del fuoco trovano un cadavere

CIRO’ (KR) – La macabra scoperta mentre sono impegnati a spegnere un incendio. E’ quello che è successo ad una squadra di vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio di sterpaglie a Cirò in un terreno adiacente alla strada provinciale 24 , nel Crotonese. La vittima è Carmelo Cirantineo, 77 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita già all’arrivo dei pompieri. Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e i carabini della stazione locale. Secondo quanto si apprende, l’uomo non sarebbe morto a causa dell’incendio ma per un malore. Sono in corso accertamenti sul corpo, che non era carbonizzato.

- Pubblicità sky-