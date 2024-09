Ladro scoperto dalla Polizia, si lancia dal balcone e finisce in ospedale

REGGIO CALABRIA – I fatti risalgono alla serata di ieri a Reggio Calabria, nel quartiere Spirito Santo. La Polizia è intervenuta intorno alle 22 per sventare il furto in un’abitazione dove erano state segnalate tre persone che stavano tentando di entrare in un appartamento. Alla vista della pattuglia, i tre hanno tentato la fuga ma uno di loro è precipitato cadendo dal balcone e riportando gravi ferite.

Immediatamente preso in custodia e soccorso dalla Polizia, è stato necessario trasferito al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva. L’uomo, un trentenne, ha riportato diversi traumi gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.