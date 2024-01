ITA Airways in Canada: in vendita il volo Roma-Toronto. In connessione da Lamezia e Reggio Calabria

COSENZA – Aperta la vendita della rotta di ITA Airways in Canada tra Roma Fiumicino e Toronto che partirà da maggio 2024. La compagnia italiana sta ampliando la sua offerta di voli ed entro il 2024 opererà 52 destinazioni, di cui 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali. Due le nuove destinazioni intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè (Maldive), che si vanno ad aggiungere ai voli già operati su New York, sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi operati da Roma Fiumicino.

AZ650 torna il volo Roma-Toronto anche dalla Calabria

Ma per i tanti italiani che risiedono in Canada la buona notizie è l’apertura alle vendite del volo da Roma a Toronto (il famoso AZ650) che inizieranno a partire dal 10 maggio 2024 con 6 frequenze settimanali (mercoledì escluso) e che diventeranno 7 a partire da da giugno fino al 30 settembre. Dal 1 ottobre la tratta verrà effettuata 5 volte a settimana (non volerà il lunedì e il mercoledì). Con il volo di ITA Airways tra Roma Fiumicino e Toronto sarà dunque possibile raggiungere il Canada anche in connessione dalla Calabria, in particolare dagli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Il volo da Roma Fiumicino è previsto alle alle 10:15 con arrivo all’aeroporto di Toronto Pearson alle 13:05. Il ritorno è previsto alle 16:40 con arrivo il giorno dopo a Roma Fiumicino alle 7:15 del mattino. Il collegamento intercontinentale con il Canada era cessato dal fallimento di Alitalia penalizzato i tantissimi italiani che risiedono in Nord America o che hanno parenti. Da Lamezia, negli ultimi due anni, opera in estate Air Transat con due voli a settimana che collegano Lamezia alla capitale dell’Ontario.

L’aereo utilizzato sarà l’Airbus A330 con tre classi di viaggio. A bordo la business con venti posti, poi 17 di premium economy e 219 di economy. ITA Airways ha cosi messo in vendita la seconda rotta annunciata lo scorso 11 ottobre 2023 nella conferenza stampa di Emiliana Limosani al TTG Travel Experience. Il Nord America si arricchirà dei voli su Chicago e anche quindi Toronto.

I collegamenti previsti da ITA Airways nel corso del 2024

• Dal 7 aprile 2024 operato un nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Chicago, con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno

• Dal 1° maggio 2024 operato un nuovo volo da Roma Fiumicino a Toronto, con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno

Nella summer 2024 è previsto anche un grande ampliamento del network internazionale con voli diretti da Roma Fiumicino:

• da maggio 2024 verso Riyad

• da giugno 2024 verso Accra e Kuwait

• da luglio 2024 verso Dakar

• da ottobre 2024 verso Gedda

La flotta di ITA AIRWAYS

Il 2023 che si è appena concluso ha visto anche la crescita della flotta di ITA Airways arrivata oggi a 79 aeromobili Airbus, di cui 29 di ultima generazione: 11 A320neo, 7 A220-300, 5 A330-900 e 6 A350-900. Entro la fine dell’anno è prevista l’entrata in flotta del primo Airbus A321neo, una novità assoluta per la Compagnia. Primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy).

Con gli interni di cabina totalmente disegnati da Walter de Silva, incarnando perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani, il nuovo A321neo sarà dotato di tutti gli elementi distintivi della nuova flotta ITA Airways: nuovi colori e nuovi materiali in cabina, sedili di ultima generazione, Cabina Airspace con nuovo lighting personalizzato ITA Airways e cappelliere XL più spaziose.

Ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” e schermi individuali di ultima generazione. È entrato in flotta alla fine 2023 anche il primo Airbus A220-100 per rinforzare il segmento Regional degli aeromobili di nuova generazione. È il più piccolo jetliner degli aeromobili commerciali Airbus ed è particolarmente adatto nel breve raggio grazie alla sua efficienza e comfort. grado di offrire un’esperienza personalizzata per i soci.