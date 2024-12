Il presidente Occhiuto dall’ospedale: “il mio cuore continua a battere forte”

- Advertisement -

CATANZARO – “Il mio cuore continua a battere forte. Grazie a tutti per l’affetto”. Dopo l’intervento al cuore dei giorni scorsi, il presidente della Regione Roberto Occhiuto ritorna sui social, da cui aveva dato l’annuncio dell’imminente operazione, per rassicurare i cittadini calabresi.

In questi giorni erano stati i bollettini medici dell’Azienda Dulbecco a informare delle condizioni del governatore e di come il decorso post operatorio stesse procedendo bene, tra i necessari tempi di ripresa e i dovuti controlli. Adesso è lo stesso Occhiuto a far sapere che tutto è andato come doveva. E a ringraziare chi gli è stato vicino in questo delicato momento.