Il ministro Urso: “Per Almaviva stiamo studiando soluzioni insieme la Regione Calabria”

COSENZA – “Bisogna trovare delle soluzioni strutturali come quelle che stiamo realizzando per quanto riguarda la vicenda di ‘Abramo service’, un’altra azienda importante che operava soprattutto in Calabria. Stiamo sviluppando un servizio più complessivo insieme alla Regione Calabria, ma che potrebbe poi essere esteso anche alla Regione Sicilia, per utilizzare queste professionalità nella digitalizzazione della pubblica amministrazione”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervistato da Rei Tv sulla vertenza dell’ex call center Almaviva.

