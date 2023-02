Il Caciocavallo silano DOP tra i formaggi più apprezzati al mondo

COSENZA – Il dato è emerso dalla classifica di TasteAtlas che ha raccolto i migliori formaggi su scala mondiale. Nei top 50, precisamente al 42° posto, si posiziona il Caciocavallo silano DOP. Il particolare gusto deciso del Caciocavallo silano DOP conquista tutti i palati: versatile e buono, è adatto per l’alimentazione di grandi e piccini. Una conferma, questa, che spiega come il Caciocavallo Silano Dop sia riuscito a conquistare e rientrare nei primi 50 posti dell’importante classifica a livello internazionale.

Ne va fiero anche il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha pubblicato la classifica proprio sui suoi canali social ufficiali evidenziando come l’Italia sia sempre il Paese capofila in fatto di eccellenze enogastronomiche.

E di eccellenze si tratta anche nel caso del Caciocavallo silano DOP che ha decisamente superato i confini nazionali conquistando, oltre che l’Italia, i palati di tutto il mondo.

“E’ una vera soddisfazione per tutto il Consorzio rientrare tra i formaggi più apprezzati al mondo – ha dichiarato il presidente Vito Pace – Il sapore del nostro Caciocavallo silano DOP è riuscito a piazzarsi tra i primi 50 prodotti a livello internazionale, un risultato che non può che significare una grande vittoria per l’intera filiera. Nonostante si tratti di un risvolto significativo, non ci fermeremo qui. Continueremo a lavorare per la promozione e la qualità dei nostri prodotti per farci apprezzare sempre di più in contesti nazionali e internazionali”.