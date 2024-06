Grave incidente sulla A2, auto si ribalta: un ferito. Interviene l’elisoccorso – FOTO

FALERNA (CZ) – Grave incidente sulla Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Falerna e Lamezia in direzione Sud. L’auto una Fiat Multipla avrebbe perso il controllo e ribaltandosi ha violentemente impattato contro il guardrail. Alla guida della vettura, un anziano signore, che è stato estratto dall’abitacolo ferito. Per le condizioni è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Lamezia Terme.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Sul posto la polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Il tratto di strada nel quale si è verificato l’incidente è rimasto chiuso al traffico. Adesso la situazione è tornata alla normalità.