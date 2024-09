GIZZERIA (CZ) – Intervento ieri dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro dalle ore 18.30 circa, in via delle Palme, nel comune di Gizzeria dove era stata segnalata una fuga di gas da un bombolone interrato. I vigili del fuoco hanno inizialmente monitorato la concentrazione di GPL attuando tutte le procedure antincendio necessarie per mantenere la zona sotto controllo ed in via precauzionale hanno fatto allontanare dalle proprie abitazioni 12 nuclei familiari residenti nella zona a rischio.

Per il proseguo dell’intervento è stato attivato il nucleo regionale NBCR/LPG che, non potendo recuperare il GPL contenuto nel serbatoio, hanno provveduto a smaltirlo bruciandolo in torcia. Poco dopo la mezzanotte circa, considerato il proseguo delle operazioni di bonifica del bombolone in totale sicurezza, le famiglie allontanate in via precauzionale sono state autorizzate a rientrare nelle rispettive abitazioni. Le operazioni di messa in sicurezza del bombolone sono andate avanti fino alle 3.30.

