Gioiosa Jonica, trovato cadavere tra le vie del centro storico. Indagini in corso

GIOIOSA IONICA (RC) – È giallo a Gioiosa Jonica, nella Locride. Questa mattina un ritrovamento, tra una delle stradine del centro storico, che ha lasciato sgomenti alcuni cittadini. Si tratta di un cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue. A dare l’allarme i passanti con diverse segnalazioni telefoniche al 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica e della Stazione di Gioiosa Jonica e il personale del 118. Al momento si attende sul luogo del ritrovamento l’arrivo dei carabinieri del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria. Partire le indagini che sono iòn capo alla Procura della Repubblica di Locri.