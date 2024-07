Gatto morto e appeso al cassonetto della differenziata: il cucciolo aveva diverse lesioni

CROTONE – Un gatto senza vita, con evidenti ferite, è stato trovato appeso al cassonetto della differenziata in Corso Messina a Crotone. Il corpo dell’animale, già in avanzato stato di decomposizione, presentava diverse lesioni che fanno ipotizzare un atto di violenza.

Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che parla di vile atto criminale e annuncia la presentazione di una denuncia ed anche l’istituzione di una taglia di 1000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia formale alle forze dell’ordine aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva i responsabili di tale crimine.