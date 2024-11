Furgiuele (Lega): «4,4 milioni per il convento di San Francesco di Paola a Lamezia Terme»

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – “Il ministro Salvini ha firmato il decreto che approva uno stanziamento di oltre 11 milioni di euro per interventi di riqualificazione e risanamento dei luoghi di culto di cui beneficerà anche la Calabria. Tra questi, infatti, ci sono anche i 4,4 milioni di euro per il convento di San Francesco di Paola, nel Comune di Lamezia Terme, per cui è stata destinata la somma più alta all’interno del programma”. A dirlo è il deputato calabrese della Lega e vice capogruppo Domenico Furgiuele.

“Un grande risultato – prosegue – che è il frutto dell’impegno profuso dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. A lui rivolgo il mio personale ringraziamento per aver reso centrale la città di Lamezia Terme nel contesto di un programma ministeriale ambizioso che darà nuovo lustro ad importanti punti di riferimento della fede e della cultura popolare. Ancora una volta, la Lega e il ministro Salvini dimostrano con i fatti grande attenzione nei confronti di questa città, di fronte all’esigenza di rilanciarne un autentico patrimonio della storia, non solo religiosa che infatti è centrale nel programma di riqualificazione”.