Freddo artico riporta la Calabria in inverno. Crollo delle temperature e si rivedrà anche la neve

COSENZA – Primavera in stand-by per due o tre giorni in Calabria e colpo di coda dell’inverno, anche se la durata non dovrebbe andare oltre i due o tre giorni prima del ritorno dell’alta pressione e di temperature consone al periodo. Si rivedrà anche un pò di neve sui rilievi di Sila e Pollino sopra i 1000 metri, con venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Tutto riconducibile ad una corrente d’aria fredda di matrice artica proveniente dai Balcani dopo aver attraversato l’Europa Centro-Orientale irromperà sotto intense correnti di Bora e interesserà marginalmente anche l’Italia, in particolare le regioni del medio e basso versante adriatico e il Sud dove si prevedono anche delle precipitazioni.

Impulso freddo artico: gli effetti sulla Calabria

Nella prossime ore, dunque, breve parentesi di maltempo anche se l’effetto principale dell’arrivo dell’aria artica sarà un deciso abbassamento delle temperature con raffiche di vento fino a 60-80 km/h. Questo ingresso freddo darà vita anche ad un rapido peggioramento del tempo con instabilità marcata. Tra la sera/notte e le primissime ore di domani mattina possibili, come detto, delle nevicate a quote superiori ai 1.000 metri nel cosentino ed in particolare sui versanti orientali.

A metà settimana torna la primavera

Lunedì instabilità che interesserà marginalmente il reggino mentre tutto cambierà nella seconda parte della prossima settimana, con bel tempo e tepore per il ritorno da protagonista dell’Anticiclone. Nel passaggio da un estremo all’altro, sembra probabile per il prossimo weekend un flusso di correnti calde africane, con temperature ben al di sopra della media a precedere un guasto perturbato stavolta più mite in arrivo da ovest.