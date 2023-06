Ennesimo tragico incidente sul lavoro, morto un operaio di 54 anni

GEROCARNE (VV) – Aveva 54 anni, Vito Farina, l’operaio originario di Soriano che ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa 3 metri. L’incidente si è verificato alle officine meccaniche Tassone nei pressi dello svincolo autostradale di Gerocarne, nel Vibonese. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e allertato anche l’elisoccorso, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per le indagini e per accertare la dinamica di quanto accaduto.

